Truffa con la Postepay: spariscono mille euro Raggirata 68enne, scatta una denuncia

Era stata indotta, con un raggiro, ad eseguire una serie di operazioni come se fossero finalizzate al blocco della propria carta Postepay. Ma che in realtà permettevano di ricaricare indebitamente la Postepay dell’autore della truffa con una somma di ben mille euro. A cadere, purtroppo, nella trappola una donna settempedana di 68 anni. Quando si è resa conto di essere stata raggirata, ha sporto denuncia in caserma; in seguito alle indagini, i carabinieri della stazione di San Severino hanno denunciato alla procura di Macerata una persona di origini campane per il reato di truffa aggravata. Invece, per un 53enne originario dell’entroterra maceratese (che prima abitava a San Ginesio poi trasferitosi nel Ternano) è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione amministrativa per lo stato di ebbrezza molesta. Si tratta dell’uomo che la scorsa settimana era entrato al Politeama di Tolentino in preda ai fumi dell’alcol ed era necessario l’intervento delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale, per allontanarlo. La sua presenza non era stata segnalata solo qui, ma anche in bar di Tolentino e poi in un bar di San Severino, mostrandosi in evidente stato di alterazione. Durante la fase di identificazione, però, aveva offeso anche la pattuglia intervenuta sul posto, alla presenza di più persone.