Truffa da 10mila euro con il finto maresciallo

"Sua figlia ha investito una bambina con l’auto di famiglia": dopo aver sentito queste parole, una anziana spaventata ha consegnato ai malintenzionati 10mila euro, tra gioielli in oro e denaro in contanti. Ma alla fine due giovani napoletani sono stati denunciati, per aver messo in atto la truffa del finto maresciallo.

Il fatto è avvenuto sabato. La 71enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo, che si è qualificato come maresciallo dei carabinieri. L’uomo le ha raccontato che la figlia, con l’auto di famiglia, aveva provocato un grave incidente investendo una bambina. Per questo lui si sarebbe presentato di lì a poco a casa della pensionata per ritirare 2mila euro, somma che doveva essere versata immediatamente altrimenti la figlia sarebbe andata in carcere. Lo sconosciuto ha assicurato che sarebbero andati bene anche i gioielli. La vittima, presa dallo sconforto di fronte a questa situazione grave, ha creduto alla storia e si è spaventata a tal punto da consegnare al finto maresciallo tutto quello che aveva in casa, 10mila euro tra gioielli in oro e contanti.

In seguito la 71enne ha contattato la figlia: capito di essere stata raggirata, è andata dai carabinieri di Matelica per sporgere denuncia su quanto accaduto. Subito sono state avviate le indagini, che hanno permesso ai carabinieri di Matelica, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza sia pubblica che privata, di arrivare all’identificazione dei truffatori: due napoletani di 20 e 24 anni. Entrambi sono stati denunciati per il reato di truffa aggravata.

Chiara Marinelli