Truffa del figlio arrestato: due denunciati

Padre e figlio specializzati nella truffa avevano raggirato un’anziana, portandole via quasi 20mila euro tra contanti e gioielli con la scusa del figlio arrestato. Ma le indagini dei carabinieri sono riusciti a individuarli e denunciarli. Si tratta di un episodio che era avvenuto un anno fa a Montecassiano. Un’anziana, mentre era sola in casa, aveva ricevuto la telefonata di uno sconosciuto. L’uomo si era spacciato per avvocato, e le aveva detto che il figlio aveva provocato un incidente stradale mortale, e per questo era stato arrestato. Se lei voleva liberarlo doveva pagare la cauzione, consegnando tutti i soldi e i gioielli che aveva a disposizione.

Pochi minuti dopo, alla porta si era presentato un tizio dicendo di essere proprio l’avvocato che l’aveva chiamata poco prima, mandato dal figlio dell’anziana per prendere tutto quello che c’era di valore. Spaventata e confusa da quella notizia così brutta, la donna aveva affidato allo sconosciuto 2.400 euro in contanti e tutti i gioielli accumulati in tanti anni, per un valore complessivo di circa 16mila euro. Quando lui se ne era andato, lei era rimasta in casa in attesa di notizie. E solo al rientro del figlio dal lavoro aveva scoperto che era stata truffata: il figlio non aveva causato alcun incidente, non era stato arrestato e non aveva incaricato nessuno di prendere soldi e oro da casa sua. A quel punto, non era rimasto altro che denunciare l’accaduto. I carabinieri di Montecassiano e della Compagnia di Macerata si erano messi subito a cercare ogni piccolo indizio per poter individuare i responsabili del raggiro. In un primo momento, dalle immagini sui numerosi veicoli transitati in zona nel momento della truffa non era emerso nulla di significativo. Ma i militari hanno insistito nelle indagini, con un contino scambio di informazioni anche con i colleghi di altri reparti che avevano ricevuto denunce per fatti analoghi. E grazie a questa caparbietà, alla fine i due soggetti sono stati individuati.

Si tratta di due campani, padre e figlio di 49 e 25 anni, entrambi già con precedenti per raggiri dello stesso tenore. I due sono stati denunciati per la truffa all’anziana. Il trucco del falso avvocato che chiede soldi per un figlio arrestato è ancora molto utilizzato, purtroppo. Per questo i carabinieri raccomandano ancora una volta di diffidare di estranei che chiedano soldi in contanti o gioielli a domicilio, e di non esitare a contattare le forze dell’ordine o anche un vicino, prima di dare credito alle storie raccontate da uno sconosciuto.