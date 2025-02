Truffa del pellet: nei guai 50enne

Aveva acquistato un bancale di pellet online, ma della merce nessuna traccia. Truffata una donna. Finisce nei guai una 50enne, ritenuta la responsabile della truffa. I carabinieri della stazione di Mogliano hanno denunciato per truffa una 50enne, residente nella provincia di Napoli, in seguito ad una indagine condotta su una frode online.

Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata ai carabinieri da una signora di Mogliano, che aveva acquistato un bancale di pellet pubblicizzato su un sito internet, effettuando un bonifico bancario per un importo di 210 euro. Ma la merce non è mai stata consegnata, né era stata restituita alla donna la somma versata per quell’acquisto.

Non appena si era resa conto di essere finita vittima di una truffa, la signora aveva sporto denuncia. I militari, seguendo il flusso finanziario della transazione, hanno accertato che l’iban utilizzato per il pagamento era riconducibile a una carta prepagata ricaricabile, attivata e in uso alla sospettata. Al termine delle indagini, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di truffa.

Non è che l’ennesimo caso di truffa online risolto dai carabinieri nelle ultime settimane. L’arma, che sta facendo una importante campagna di sensibilizzazione sul tema delle truffe, sia quelle online che quelle ai danni di persone anziane, invita i cittadini a prestare sempre la massima attenzione agli acquisti online, verificando l’affidabilità dei venditori e segnalando tempestivamente eventuali anomalie alle forze dell’ordine.