Truffa delle motoseghe: napoletano nei guai

Fermata dai carabinieri la truffa delle motoseghe, prima che potesse andare a buon fine. Un 40enne napoletano pregiudicato è stato denunciato, dopo gli accertamenti condotti dai militari delle stazioni di Matelica e Castelraimondo. Il campano era arrivato in zona e ad Esanatoglia stava tentando di vendere alcune motoseghe che, però, erano evidentemente contraffatte. Gli attrezzi infatti, che a un primo sguardo potevano sembrare quelli delle marche più note del settore, erano in realtà sprovvisti dei talloncini di qualità e dei marchi "Ce", che attestano la conformità degli articoli alle norme di sicurezza in vigore negli stati dell’Unione europea. Ma quella proposta di vendita aveva insospettito sia i potenziali clienti, sia le pattuglie dei carabinieri che erano da quelle parti. Dunque sono stati effettuati degli approfondimenti, e alla fine, accertato che si trattava di articoli contraffatti, il napoletano è stato denunciato alla procura per i reati di tentata truffa, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi e ricettazione. Inoltre, in collaborazione con la questura di Macerata, è stato disposto il foglio di via obbligatorio per il 40enne, che così per tre anni non potrà rimettere piede nei Comuni del cratere. La denuncia conferma l’attenzione dell’Arma sul territorio, contro i diversi tipi di criminalità che possono prendere di mira i residenti nei piccoli centri dell’entroterra maceratese. In questo caso, nel mirino sono finiti prodotti potenzialmente pericolosi per i malcapitati che avessero pensato di comprarli.