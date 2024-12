Panda in vendita sul web, scatta la truffa

Macerata, 2 dicembre 2024 – Denunciati un 29enne maceratese e un 47enne romano, rispettivamente per “utilizzo indebito della tessera bancomat” e truffa.

Il 29enne, identificato dai filmati di videosorveglianza, è stato denunciato per “utilizzo indebito della tessera bancomat”, precedentemente rubata a una donna 66enne che ne aveva denunciato lo smarrimento, con danno pari a 700 euro.

La denuncia per truffa è scattata invece per il 47enne di origine romana, individuato dai militari dopo l’analisi dei tabulati telefonici e dei movimenti bancari: contattato telefonicamente un 73enne residente a Macerata e fingendosi interessato all’acquisto della Fiat Panda messa in vendita da quest’ultimo, il 47enne lo ha indotto a versare sulla propria Postepay 175 euro, al fine di sbloccare la somma di 1000 euro pattuita per l’acquisto dell’auto.