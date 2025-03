La truffa del finto magistrato, farmacista consegna 5mila euro: a processo

Macerata, 14 marzo 2025 – Aveva detto di essere un magistrato del tribunale di Macerata ed era riuscita a farsi consegnare da un farmacista oltre 5mila euro. Sotto accusa per truffa una donna di 65 anni, Maria Antonietta Di Pancrazio, originaria di Teramo. I fatti che le vengono contestati erano avvenuti nel luglio del 2019. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rocco Dragonetti, la donna si era presentata ad un farmacista maceratese, dicendo di essere un magistrato aggiunto del tribunale. La donna, cliente della farmacia, aveva scambiato qualche parola con il farmacista. In confidenza, gli avrebbe raccontato di essere in un periodo di difficoltà economiche. Difficoltà, a detta della donna, di mera liquidità temporanea, legata al suo trasferimento a Macerata, dove avrebbe acquistato un appartamento.

La donna avrebbe detto di aver chiuso da poco un conto corrente nella banca nella sua vecchia città di residenza, in attesa di aprirne uno nuovo a Macerata, dove si era trasferita nel frattempo. Per fare fronte alla prime necessità, la donna avrebbe chiesto al farmacista 150 euro come prestito, garantendone la restituzione quanto prima e ribadendo il prestigio della sua professione, a mo’ di garanzia. Poi avrebbe chiesto altri soldi: 150 euro, 300 euro, 200 euro, 2mila euro, 1500 euro, 200 euro e 1150 euro, fino ad arrivare alla somma complessiva di 5500 euro. La 65enne, per ogni volta che le veniva concesso il prestito, avrebbe rilasciato un assegno di pari valore, impegnandosi a restituire tutto entro il 20 giugno 2019.

Dopo una chiacchierata con un amico, il farmacista si era reso conto di essere stato ingannato e aveva denunciato tutto. A nulla erano servite le richieste fatte alla signora di riavere indietro i suoi soldi. Tramite il suo avvocato, inoltre, il farmacista era venuto a sapere che quella donna non era un magistrato del tribunale di Macerata e che gli assegni erano senza alcun valore, in quanto alcuni privi della data, altri del beneficiario e tutti della data di emissione.

Ieri in tribunale a Macerata l’udienza è stata rinviata al 12 giugno per sentire alcuni testimoni che aiuteranno a ricostruire quanto acacduto. La 65enne, difesa dall’avvocato Alessio De Iuliis, nega ogni accusa.