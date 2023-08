Truffa dei giacconi in pelle: "Si è spacciato per ex collega, ma non ci sono cascato"

Macerata, 25 agosto 2023 – “Ha provato a farmi credere di essere un vecchio amico, per rifilarmi dei giacconi in pelle. Ma è un trucco con cui avevano già provato a truffarmi, e non ci sono caduto neanche questa volta". Il 70enne maceratese Bruno Castelli racconta cosa gli è accaduto ieri mattina nel piazzale del centro commerciale vicino al passaggio a livello di via Roma.

"Appena sono arrivato, un uomo a bordo di una dr4 bianca stava uscendo dal parcheggio. Ma appena mi ha visto, mi ha subito salutato: "Ciao, quanto tempo è che non ci vediamo?" Io l’ho salutato, ma si capiva che non avevo la minima idea di chi fosse. Allora lui ha parcheggiato e si è messo a parlare con me, chiedendomi dove avessi lavorato e facendomi raccontare tutti i fatti miei. Alla fine sono arrivato a dire il nome di un collega, e lui ha assicurato di conoscerlo bene, tanto che questo collega sarebbe andato al funerale di sua madre. In sostanza, mi ha detto di essere una guardia privata, e dato che io quando lavoravo in banca ne ho conosciute diverse mi è sembrato verosimile. Poi mi ha raccontato che sua moglie lo aveva tradito, e allora lui se ne era andato in Svizzera, dove era stato assunto da una nota ditta di giacconi in pelle".

Questo per Castelli è stato il campanello d’allarme: "Mi era già capitato di incontrare uno sconosciuto, al centro commerciale di Piediripa, anche quella volta mi aveva assicurato di conoscermi benissimo, poi mi aveva detto di lavorare per quella stessa azienda e aveva provato a regalarmi dei giacconi in pelle, per i quali però io avrei dovuto dargli un contributo. Ma io avevo rifiutato e me ne ero andato".

Dopo il racconto della Svizzera, ieri mattina, lo sconosciuto ha proseguito aggiungendo che a settembre avrebbe iniziato a lavorare all’Oasi. "Voleva darmi il suo biglietto da visita e ha insistito affinché andassi a trovarlo. Poi ha fatto finta di andarsene, ma prima di ripartire ha simulato un ripensamento, è tornato indietro e mi ha chiesto se poteva regalarmi qualcosa. Proprio come l’altra volta a Piediripa. Io gli ho risposto che avevo pure troppa roba e non mi serviva niente e me ne sono andato. Però ho voluto informare l’ex questore Giorgio Iacobone perché con la sua associazione informasse le persone. Di sicuro qualcuno cade in questo tranello, anche perché questi truffatori sono abili e uno si trova in difficoltà. Spero che raccontare quello che mi è accaduto possa mettere in guardia altre persone. Mi dispiace solo non aver preso il numero di targa dell’auto". Un mese fa, un caso identico era accaduto davanti al centro commerciale di Piediripa. In quel caso la vittima aveva segnalato tutto alla polizia locale e il truffatore era stato rintracciato e denunciato, e i giacconi sequestrati.