Truffatori in agguato a Macerata: "Sono tuo nipote, ho bisogno di soldi". Sei anziani non ci cascano

Macerata, 15 luglio 2023 – Sei tentate truffe ieri mattina, ai danni degli anziani. Ma nessuno si è fatto abbindolare, e a parte un po’ di spavento questa volta i malintenzionati sembra siano rimasti a bocca asciutta. Le pattuglie di polizia e carabinieri sono corse da una parte all’altra della città per intercettare i truffatori, nella zona di piazza Pizzarello, a Villa Potenza, alla Pace, nei quartieri di San Francesco e Santa Croce.

Un'anziana al telefono: sei truffe sventate in una mattinata a Macerata

La storia utilizzata è stata quasi sempre quella del nipote in difficoltà. In casa squilla il telefono, e una voce maschile, calma e pacata, inizia con la vicenda strappalacrime. "Sono tuo nipote, mi trovo in un mare di guai. Ti prego, aiutami altrimenti andrò in carcere".

A queste parole, in genere è l’anziano che, per verificare se ha capito bene, svela il nome di un suo nipote: "Ma chi sei, Francesco?" e il truffatore dall’altro capo del telefono assicura di essere proprio Francesco. "Io non posso muovermi, ma ti manderò un mio amico. Fai quello che ti dice lui, firma un documento e dammi i soldi che servono. Sennò mi arrestano". In qualche caso, invece del finto nipote a chiamare è stato un finto avvocato, ma sempre per conto di un fantomatico nipote in grossi guai. In ogni caso, una storia strappalacrime che in genere manda in tilt gli anziani, sempre pronti a preoccuparsi per i nipoti.

Ma ieri mattina, su sei tentativi non ne è andato a segno neanche uno. Una pensionata ad esempio, nonostante le 93 primavere vissute, prima ha colto l’occasione per rinfacciare al nipote di non farsi mai sentire, e poi quando lui l’ha chiamata nonna, ha capito che c’era qualcosa di strano sotto e l’ha liquidato: "Ma quale nonna, sarei tua zia. Ma mi sa che tu non sei veramente mio nipote. In ogni caso, è inutile che vieni perché io non ho niente da darti e non ti apro nemmeno la porta". Altri erano in casa con i figli o i coniugi, e non si sono lasciati abbindolare da quei truffatori. In molti casi, hanno anche detto subito che avrebbero chiamato polizia e carabinieri, e questo ha dissuaso i malintenzionati dal provare di presentarsi alla porta del pensionato.

Le auto della polizia e dei carabinieri hanno comunque controllato tutte le zone da cui erano arrivate le segnalazioni, per vedere se ci fossero in giro vetture o soggetti sospetti. "Una cosa del genere non era mai successa – commentano le forze dell’ordine -, sei tentativi falliti in una mattinata. Di sicuro sono stati utili i numerosi incontri fatti nei mesi scorsi nelle parrocchie, nelle associazioni, dovunque sia stato possibile per cercare di mettere in guardia quante più persone contro questi reati odiosi. Speriamo che non ci sia qualcuno che, invece, è caduto nel tranello e magari per vergogna ancora non l’ha denunciato. In ogni caso, invitiamo sempre tutti a segnalare episodi come questi, per tenere sotto controllo il fenomeno e cercare di intervenire in maniera più efficace".