Truffa sui fondi europei Beauty Travel estranea

Non è la Beauty Travel di San Severino la società oggetto dell’inchiesta della Guardia di finanza, e non è il suo titolare, Gianluca Pappalardo, l’imprenditore finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi. Lo precisa lui stesso, in merito all’inchiesta resa nota nei giorni scorsi. In quel caso, si trattava di una società che, attraverso bilanci falsi, avrebbe ottenuto oltre un milione di finanziamenti europei. Gli accertamenti della Tenenza di Camerino delle fiamme gialle erano partiti da alcune società che offrono pacchetti completi per il rinfoltimento dei capelli in Turchia, e da queste poi le indagini si erano spostate sull’attività (completamente diversa) del soggetto finito agli arresti domiciliari. Dato che la Beauty Travel si occupa appunto di questi pacchetti per soggiorni sul Bosforo con il trapianto dei capelli, si è creata una possibile confusione. Ma Pappalardo e la sua società sono del tutto estranei alla vicenda, e non hanno alcun rapporto o contatto con l’indagato né con la sua attività.