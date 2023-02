Truffa sul Superbonus a Macerata, sette arresti e maxi sequestro

La conferenza stampa di Finanza e carabinieri

Macerata, 8 febbraio – Ha portato a sette misure cautelari (due persone in carcere e cinque agli arresti domiciliari) l’indagine su una serie di truffe legate al Superbonus. I finanzieri della Tenenza di Camerino e i carabinieri del Reparto operativo, coordinati dalla Procura di Macerata, hanno smantellato una presunta associazione a delinquere dedita alle truffe sul Superbonus 110%. Ammontano a circa 4,8 milioni di euro i crediti fittizi individuati.

Il gip di Macerata ha disposto sette misure cautelari per un imprenditore edile di Tolentino (di origini albanesi), sua moglie, sua sorella e sua madre, un architetto abruzzese, un consulente del lavoro di Civitanova e un commercialista (cancellato dall’albo) di Tolentino. In carcere sono finiti l’imprenditore edile e l’architetto, per gli altri indagati sono scattati gli arresti domiciliari. Disposto il sequestro del profitto dei reati contestati.

Finanzieri e carabinieri hanno dato seguito al decreto di sequestro preventivo del gip, delle quote sociali di due società, dei crediti monetizzati e proventi di riciclaggio per 2,75 milioni di euro, nonché di numerosi immobili, ritenuti profitto degli illeciti ipotizzati.