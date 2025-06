Truffa con il Superbonus, sette a processo

Tolentino (Macerata), 20 giugno 2025 – Truffa milionaria con il Superbonus 110 per cento, sette rinviati ai giudizio. Contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa o indebita percezione erogazioni pubbliche, falso ideologico, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. L’altro ieri davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata si è svolta l’udienza preliminare: sotto accusa, a vario titolo, Marsel Mati, 34 anni, la madre di 62 anni, Shpresa Mati, la sorella 32enne Marsida e la moglie 28enne Alba Mati, tutti residenti a Tolentino, l’architetto Pier Luigi Lunghi, 69 anni, residente a Martinsicuro, Carlo Pisciotta, 68 anni, e il consulente aziendale e del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio, 59 anni, entrambi residenti a Tolentino.

Secondo l’accusa, Marsel Mati, socio totalitario occulto e amministratore di fatto della Gruppo Mama e della Immobiliare Centro Italia, avrebbe promosso, costituito e organizzato l’associazione a delinquere, impartendo direttive agli altri, dirigendo e eseguendo lavori di ristrutturazione, generalmente di miglioramento energetico e di adeguamento anti-sismico per accedere ai benefici statali ecobonus e sismabonus previsti, formando ed emettendo le relative fatture gonfiate rispetto al reale valore dei lavori eseguiti. Lunghi, Pisciotta e Ruiti Spurio si sarebbero occupati dei documenti tecnici e contabili, sui presupposti per le detrazioni e la congruità delle opere svolte: documentazione relativa alla sussistenza dei presupposti di legittimazione alla detrazione d’imposta per gli interventi e la certificazione dell’esistenza e spettanza dei crediti. Il ricavato sarebbe stato girato alle familiari e utilizzato per acquistare proprietà immobiliari da intestare fittiziamente alla madre, alla moglie, alla sorella di Mati e alle due società, nonché per acquistare beni aziendali ma anche gioielli e altri beni di lusso, come auto e orologi. Nel mirino dell’inchiesta erano finiti i lavori su dodici immobili a Tolentino, Treia, Serrapetrona, Civitanova e Belforte del Chienti.

Le indagini, lunghe e complesse, erano state eseguite da finanzieri e carabinieri, con documenti, sopralluoghi, appostamenti. Nel corso di uno di questi controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Camerino nei cantieri della società Mama, a giugno del 2022, Marsel Mati, secondo l’accusa, avrebbe anche minacciato uno dei militari, motivo per cui deve rispondere anche di questa imputazione. Il processo si aprirà il prossimo 25 novembre, davanti al collegio. La famiglia Mati è difesa dall’avvocato Gabriele Cofanelli. Pisciotta è difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, Lunghi dall’avvocato Enrico Di Bonaventura e Ruiti Spurio dagli avvocati Gianluca Aliscioni e Giulia Vitali. Gli imputati hanno sempre respinto ogni addebito assicurando di poter dimostrare di aver davvero svolto i lavori fatturati e di non aver commesso alcun illecito.