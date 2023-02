La truffa del trading online: a Macerata in fumo 50mila euro di risparmi

La truffa del tranding online miete molte vittime anche a Macerata

Macerata, 7 febbraio 2023 – “C’è chi perde 10mila euro, chi 20mila, purtroppo capita anche che qualcuno si ritrovi con 50mila euro in meno, come è stato denunciato di recente: il trading online continua a mietere vittime anche in provincia".

Questo fenomeno e quello del phishing sono tuttora diffusissimi sebbene la polizia postale da anni metta in guardia i cittadini. "Capita che i figli vengano a denunciare i genitori, che stanno dilapidando il patrimonio – racconta la polizia – facendo investimenti con il trading online. E spesso gli anziani si vergognano di denunciare di essere stati raggirati, per non passare per rimbambiti, o magari credono di poter recuperare le perdite con altri investimenti, accumulando ancora più perdite".

Il trading online è una forma di investimento lecita, più veloce e meno costosa, ma purtroppo presta il fianco agli abusi da parte dei malintenzionati. "Di solito arriva una telefonata, con la proposta di investimenti con le azioni Amazon oppure in bitcoin. Da lì parte l’installazione di un programma sul cellulare, con il quale la vittima viene controllata in ogni momento. Il finto operatore chiede di aprire un conto sul quale versare i soldi da investire. I soldi sono trasferiti poi su un Wallet, un portafoglio digitale, e a quel punto recuperarli diventa impossibile. I truffatori utilizzano una piattaforma identica a quelle dei veri operatori di trading online, mostrano l’andamento degli investimenti, sembra tutto a posto. Ma quando il cliente chiede di riavere i suoi soldi, non ci riesce: o non si può sbloccare l’investimento, o bisogna pagare una assicurazione, c’è sempre una scusa".

Nel tranello cadono persone di 50-60 anni, ma anche soggetti più giovani e, in teoria, più formati sulle tecnologie digitali e sui potenziali rischi connessi a queste. Le denunce purtroppo sono costanti.

Come lo sono quelle per lo smishing, la truffa tramite sms, simile al phishing che si fa con le email. Capitano due o tre casi a settimana solo in provincia. "In questo caso – spiega ancora la polizia postale – arriva un messaggio al cellulare, che segnala un possibile accesso abusivo al conto corrente da una zona insolita, ora va molto la Svizzera, con il link da cliccare per controllare. A chi abbocca, vengono chieste le credenziali di accesso, a volte persino l’Otp, il codice di accesso, e il numero di cellulare. In questo modo i truffatori accedono al conto e lo vuotano. Arriva allora una chiamata da un finto dipendente della banca, che tiene la vittima impegnata a lungo perché alcuni operatori, con una telefonata in corso, non inviano le notifiche delle banche. Una persona è stata tenuta 20 minuti al cellulare, fino a quando da casa non è arrivata al bancomat, con la scusa che se avesse chiuso ci sarebbero stati dei problemi di accesso. E quando ha chiuso era troppo tardi. A volte poi i soldi finiscono su un conto reale, intestato a qualcuno che su mille euro ne prende 100 dando il resto a chi ha ideato la truffa".