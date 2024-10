Truffa un medico sulle vacanze. Denunciato un 20enne

Convinto di aver prenotato un appartamento nel Salento, un medico è caduto nel tranello di un truffatore che, però, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Pollenza.

Nei guai è finito un 20enne siracusano, di fatto domiciliato nel Casertano, accusato di truffa ai danni del medico di Pollenza. Lo scorso agosto il dottore, tramite la piattaforma social media "TikTok", ha aderito all’annuncio pubblicato dal giovane siracusano, che proponeva in affitto una casa estiva nella località Torre Lapillo, in provincia di Lecce. Il medico, dopo le contrattazioni del caso, ha versato 225 euro sulla Postepay del giovane, come anticipo per l’affitto settimanale della casa, per poi scoprire che l’annuncio era falso. Le indagini telematiche e bancarie espletate dai militari della sStazione Carabinieri di Pollenza hanno permesso di appurare l’identità del giovane, che ora è stato denunciato.