Truffatori in azione. I pensionati nel mirino

Raffica di tentate truffe ieri mattina a Urbisaglia. In poche ore sono stati segnalati sei tentativi di raggiri ai danni di alcune persone anziane che, però, sono state più scaltre dei malviventi e non hanno abboccato. Un risultato dovuto anche agli incontri organizzati dall’Arma dei carabinieri, uno anche a inizio estate con il maresciallo Rosario Cianci, comandante della stazione, e con don Fabio Piombetti, proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questo fronte.

Ieri mattina la Compagnia dei carabinieri di Tolentino coordinata dal maggiore Giulia Maggi ha inviato sul posto anche delle pattuglie, in supporto alla stazione locale. E anche il Comune, a partire dal sindaco Riccardo Natalini, ha lanciato l’allarme sulla pagina Facebook istituzionale invitando i cittadini a fare attenzione, con un vademecum che ricorda le accortezze da mettere in atto.

Il copione è sempre il medesimo: la tecnica del finto carabiniere o del finto incidente. Chiamano il malcapitato o la malcapitata di turno al fisso e, eventualmente, anche sul cellulare, per isolarlo affinché non riesca telefonare a nessun altro. Dall’altra parte della cornetta si spacciano per carabinieri con una frase del tipo: "Suo figlio ha avuto un incidente" aggiungendo che è in uno stato di fermo in caserma per assicurazione scaduta ed è necessario un pagamento immediato per farlo uscire. E gli dicono di mettere in una busta tutti i soldi e/o l’oro a disposizione. A questo punto un complice che si trova direttamente sul posto (non dall’altra parte della cornetta) si finge un avvocato e passa a ritirare il malloppo. Questo è solo un esempio. Ieri una pensionata, dopo aver ricevuto la telefonata, è uscita di casa a piedi, in centro storico, e si è diretta in caserma impaurita per denunciare l’accaduto.

I carabinieri della stazione locale, di fronte a un "incremento esponenziale" del fenomeno, intendono organizzare un altro incontro a breve. La stessa Compagnia di Tolentino ha già previsto che stilerà un calendario di appuntamenti sul territorio, come ogni anno. La speranza è che i truffatori si allontanino presto dall’area. E la raccomandazione è sempre quella di chiamare le forze dell’ordine.

Lucia Gentili