Truffatori scatenati, beffati con Whatsapp

Un’autentica raffica di tentativi truffaldini effettuati con chiamate telefoniche: in mezza giornata ad Apiro, un paese con poco più di 2mila residenti, sei sono state le persone contattate, tutte oltre i 75 anni. Tutto è iniziato verso le 14, quando è squillato l’apparecchio di un maturo apirano che, dalla voce di uno qualificatosi come maresciallo dei carabinieri, si è sentito dire che un suo familiare era incappato in un grave incidente: occorreva una rilevante somma per permettere al parente di far fronte alle immediate spese. Il maresciallo si sarebbe presentato per ritirare il denaro. L’apirano però ha interrotto il colloquio, effettuando due immediate segnalazioni: una ai carabinieri della stazione locale, l’altra al gruppo di paesani che, considerata la frequenza di eventi del genere, hanno avuto l’idea di aggregarsi su WatsApp per mettersi in allerta. E dal gruppo è partito l’allarme a tutti i componenti. Intanto una pattuglia dei carabinieri è uscita in perlustrazione tra il centro storico e le vicinanze, per individuare eventuali auto sospette, mentre in caserma è rimasta l’allerta per eventuali segnalazioni. I tentativi di truffa sono proseguiti fino alle 20, ma tutti sono andate a vuoto perché i destinatari non ci sono cascati. Insomma, hanno funzionato il passaparola tramite WatsApp (espediente attuato aguzzando l’ingegno) coordinato con la rassicurante operatività dei carabinieri.

Gianfilippo Centanni