Truffavano anziani, condannati

In una giornata avevano messo a segno tre truffe agli anziani, e una era fallita per l’accortezza del pensionato preso di mira. Per questo sono stati condannati a due anni e dieci mesi due ventenni napoletani. Per ora sono ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il 14 giugno dell’anno scorso, Fabio Giuseppe Ramaglia e Carmine Arianiello, entrambi senza precedenti, erano arrivati a Tolentino, mandati da una organizzazione specializzata in questa attività. Come spiegato ieri dal pm Stefania Ciccioli, queste truffe sono architettate da una centrale a Napoli, che manda due soggetti in una città, dove poi vengono individuate le possibili vittime, gli anziani. Da Napoli dunque parte una telefonata a casa del pensionato, a cui si racconta una storia allarmante, magari spacciandosi per un carabiniere: "Signora, suo figlio ha investito una donna con un bambino, adesso è in carcere... Se vuole evitargli guai giudiziari, ci vogliono soldi". A quel punto chiedono una cifra, dai 4mila ai 7.500 euro, e se il pensionato non li ha in casa, accettano anche i gioielli, avvertendo che di lì a poco passerà uno di fiducia a ritirare tutto. Se l’anziano abbocca, il complice in zona passa a riscuotere. E la riscossione era appunto il compito di Ramaglia, mentre Arianiello stava in auto a fare da palo. Con questo trucco, erano stati truffate tre anziane di Tolentino, una 84enne, una 77enne e una 72enne. Quest’ultima oltre a 2.900 euro in contanti aveva consegnato tantissimi gioielli, in quel caso per salvare il marito, responsabile di un fantomatico incidente; gli altri avevano dato tutti qualche migliaio di euro. Un 72enne invece, ricevuta la telefonata, era andato dal vicino e aveva telefonato al figlio, scoprendo la truffa. Gli anziani, avevano denunciato i fatti e i carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata si erano messi sulle tracce degli autori. Nel frattempo però la banda aveva colpito in Umbria e a Viterbo. Qui però avevano preso di mira un’anziana che aveva sentito in tv di questi raggiri, e aveva fatto arrestare i due ventenni. Arresto comunicato anche ai carabinieri di Macerata, che hanno ricostruito, analizzando minuziosamente i telefoni e i ripetitori agganciati, tutti gli spostamenti fatti dai napoletani, e i due ragazzi erano stati accusati delle tre truffe commesse e di quella tentata a Tolentino. Ieri in udienza preliminare i due hanno ammesso le responsabilità, uno per mantenere il figlio di un anno e mezzo, e l’altro per via dei problemi di ludopatia. Gli avvocati difensori Francesco Armentano e Carlo Ercolino hanno dunque chiesto l’abbreviato, tentando di ridimensionare le responsabilità degli imputati. Ma alla fine il giudice Giovanni Manzoni, come chiesto dal pm Ciccioli, li ha condannati entrambi a due anni e dieci mesi di reclusione. Una delle vittime si è costituita parte civile con l’avvocato Narciso Ricotta.