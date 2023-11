Truffe a spese degli anziani. Coppia smascherata

Accusati di tre truffe messe a segno e di una fallita, a Tolentino e Foligno, sempre a danno degli anziani, due giovani campani sono finiti nel mirino dei carabinieri, che sono riusciti a individuarli e fermarli. E ora non potranno più allontanarsi da Napoli. A rintracciare i due soggetti, i 20ennni Fabio Giuseppe Ramaglia e Carmine Arianello, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata.

Tutto è partito da un arresto fatto a giugno a Viterbo. In quella occasione, la coppia avrebbe tentato di raggirare una 82enne: uno dei due l’avrebbe chiamata spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, dicendole che il figlio aveva avuto un incidente e che ci volevano subito 5mila euro per l’avvocato. Ma la donna aveva sentito pochi giorni prima una storia simile in televisione, così ha fatto finta di crederci, e quando poi quelli le hanno detto che sarebbero passati a prendere i soldi, lei è riuscita a mettersi in contatto con il 112 e li ha fatti arrestare. Dai primi accertamenti sui 20enni, è emerso che il giorno prima erano stati a Tolentino, così la segnalazione è arrivata in provincia. Qui i carabinieri del Nucleo investigativo hanno visto che, prima dell’arresto, il 15 giugno a Tolentino erano state commesse due truffe agli anziani, e una terza era invece fallita: in quel caso il pensionato, sapendo che spesso i truffatori bloccano il telefono della vittima, era andato a casa del vicino, da lì aveva chiamato il figlio e aveva scoperto tutto. Altri due pensionati invece, tutti di oltre 70 anni, avevano consegnato quanto richiesto, purtroppo: qualche migliaio di euro a testa. E una quarta truffa, sempre con lo stesso trucco, era riuscita anche a Foligno. I militari di Macerata hanno fatto una serie di indagini tecniche sui due e alla fine per loro, con il materiale raccolto, il sostituto procuratore Rita Barbieri ha chiesto la misura cautelare in carcere. Il giudice Daniela Bellesi ha disposto invece l’obbligo di dimora a Napoli. Martedì, in collegamento telematico tra Napoli e Macerata, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. I due indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e per ora la misura è confermata. Ma i difensori, gli avvocati Francesco Armentano e Carlo Ercolino, stanno valutando il ricorso al tribunale del riesame. Ramaglia e Arianello non hanno precedenti penali. "Il mio assistito – dichiara l’avvocato Ercolino per Arianello – nega di aver partecipato ad almeno tre delle quattro truffe ipotizzate. Ma ora valuteremo gli atti per capire come procedere".

L’attenzione su questo fenomeno deve rimanere molto alta. A quanto sembra, questi criminali specializzati arrivano in una zona e cercano in elenco i numeri di persone con nomi un po’ desueti: potenzialmente, anziani da prendere di mira. Lo scorso aprile altri due giovani napoletani, Carlo Tolomello e Carmela Rubino, sorpresi mentre tentavano di raggirare un’anziana a Macerata, erano stati arrestati sempre dai carabinieri del Nucleo investigativo.