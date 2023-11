Truffe agli anziani con la finta telefonata di un incidente

Anziani presi di mira da imbroglioni, che con varie tecniche mirano a truffarli.

La tecnica segnalata ai carabinieri è quella in cui si finge una telefonata dalla caserma per comunicare un incidente a un familiare e annunciare la visita di un operatore a cui consegnare soldi per gestire la pratica assicurativa.

Alcuni casi sono stati segnalati appunto ieri a carabinieri di Civitanova, quindi attenzione alle truffe.