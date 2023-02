Si parlerà di truffe, specie di quelle a carico degli anziani, oggi alle 21.15 al Circolo Acli San Domenico in Vicolo Alemanni, 5 a Recanati su iniziativa delle Acli di Macerata, in collaborazione con la Polizia di Stato. L’incontro, aperto alla cittadinanza, servirà a dare indicazioni utili per cercare di prevenire le truffe e tutelarsi dai malintenzionati. Un incontro che nasce dall’esigenza di informare e formare i cittadini più anziani su un tema in continua evoluzione e che si potrà affrontare grazie al contributo della Questura di Macerata e dei suoi esperti.