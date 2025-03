Truffe agli anziani, incontro con l’Arma per la prevenzione

Si terrà dopodomani, alle 17.30 nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, un incontro di prevenzione dedicato allo spiacevole fenomeno delle truffe agli anziani, purtroppo sempre più in aumento anche nella nostra provincia. Per l’occasione sarà presente come relatore il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della stazione locale dei carabinieri. L’iniziativa era stata già annunciata nei giorni scorsi dall’assessore ai servizi sociali Margherita Fermani. Proprio lei aveva spiegato che diversi episodi di tentate truffe si erano verificati negli ultimi tempi in città, e quindi bisognava programmare degli incontri per mettere in allerta gli anziani del posto. L’iniziativa in questione è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione proprio con l’Arma dei carabinieri.

Intanto, il Comune fa sapere che "è previsto un ulteriore evento sullo stesso tema che si svolgerà a metà aprile a Potenza Picena".