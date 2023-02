Truffe agli anziani, incontro con i poliziotti

La polizia incontra gli anziani di Caldarola, per metterli in guardia contro le truffe. Venerdì pomeriggio, nella sala Tonelli, si è tenuto un incontro organizzato dal Comune con la questura di Macerata, nell’ambito della campagna di prevenzione contro i raggiri ai danni delle persone più fragili. Il dirigente della Squadra mobile, vice questore aggiunto Matteo Luconi, e l’ispettore Cassio Paciaroni hanno fornito ai cittadini tutte le informazioni utili per prevenire questo tipo di fenomeni e proteggere le persone anziane, più a rischio. All’incontro, oltre al sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, hanno partecipato il vice sindaco Giorgio Di Tomassi e l’assessore ai servizi sociali. Il sindaco Giuseppetti ha elogiato l’iniziativa, e ha auspicato la possibilità di organizzare altri incontri rivolti anche ai più giovani sul tema delle truffe online, fenomeno che purtroppo ha subito un’impennata con la crescita del commercio tramite internet. La polizia di Stato è da sempre impegnata sulla lotta alle truffe, sia per la repressione che per la prevenzione. Come concordato con il prefetto Flavio Ferdani in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione con la collaborazione di tutte le forze di polizia nonché di istituzioni, enti e associazioni, che mettono a disposizione propri locali per gli incontri con i cittadini.