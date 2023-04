Anziani truffati a Macerata, che fare: "Attenzione ai social, non postate troppe foto"

Macerata, 21 aprile 2023 – “Questi sono reati particolarmente odiosi perché colpiscono le fasce più fragili della popolazione. È importante che i cittadini segnalino sempre situazioni sospette, meglio un falso allarme in più che niente. Se si notano atteggiamenti strani, facce o auto sconosciute nella zona, si può chiamare il 112. A volte, un fatto può sembrare banale ma magari non lo è". Così il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma, dopo che i carabinieri del Reparto operativo, mercoledì, hanno sventato una truffa ai danni di un’anziana. Lei, 93 anni, residente in via Roma, convinta che stesse parlando al telefono con un amico del figlio, si è fatta convincere e ha consegnato duemila euro a un 20enne di Napoli. Ma i carabinieri erano in attesa sul pianerottolo e hanno beccato il truffatore, che è stato arrestato, così come la complice di 34 anni.

Colonnello, definisce la truffa tra i reati più odiosi.

"Sì, perché prende di mira persone anziane, tra le categorie più vulnerabili, e perché si approfitta della loro buona fede. Spesso, vengono portati via i risparmi di una vita. Spesso, l’anziano ci resta talmente male che ha difficoltà a confidarsi su quanto accaduto e a volte perfino a denunciare. Da una parte prova vergogna per essere caduto nella trappola, dall’altra teme i rimproveri dei familiari. Nel caso di mercoledì, per fortuna, la vittima si è vista subito restituire tutta la somma sottratta".

Questo grazie ai carabinieri che erano lì, pronti a intervenire.

"Sono stati molto bravi, hanno operato in maniera ineccepibile, tutto è andato a incastrarsi perfettamente. È un bel risultato. Sono fondamentali anche le segnalazioni dei cittadini".

L’anziana ha dichiarato che quel ragazzo ‘sapeva tutto’ di lei.

"Questo ci preoccupa molto. Non è stato un tentativo buttato lì, ma un piano ben studiato, preparato con cura. I due avevano un patrimonio di conoscenze che li ha facilitati nell’entrare in un rapporto di empatia con la signora. Bisogna stare attenti, spesso tramite figli e nipoti anche gli anziani entrano nei circuiti social, capita che i familiari producano informazioni su di loro senza volerlo".

Le truffe sono in aumento?

"Purtroppo sì, in tutta Italia. Non bisgona mai, dico mai, aprire la porta di casa a uno sconosciuto. Si deve alzare un muro. Non lasciatevi incantare né convincere, procedete sempre a un riscontro diretto. Qualcuno vi dice di essere amico di vostro figlio? Allora aspettate, chiamate vostro figlio e verificatelo in prima persona".

Altre indicazioni?

"Non mettete troppe foto o informazioni sui social, ad esempio orari, abitudini, dove andate in villeggiatura, o, se lo fate, proteggete la vostra privacy limitando la cerchia di chi può visualizzare quelle notizie. Sul web, cambiate spesso la password, non fornite mai l’identità digitale, non fatevi abbindolare dal cosiddetto ‘mega affare’, se un oggetto di solito costa mille euro non può essere che sia in vendita a 100, ci sarà sotto qualcosa".

Quali i fenomeni che preoccupano di più ora in provincia?

"Le truffe rappresentano una fetta importante dello scenario attuale. Oltre, naturalmente, allo spaccio, grande attenzione è al controllo stradale, con frequenza assidua si registrano incidenti mortali o con feriti gravi e troppo spesso perché ci si mette alla guida in condizioni in cui non si dovrebbe".