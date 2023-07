Truffe agli anziani a Macerata: il raggiro del nipote che sta male

Macerata, 2 luglio 2023 – Torna l’allarme truffe, dopo gli ultimi due casi di cui sono rimaste vittime due anziane a Macerata. "Purtroppo quello delle truffe è un problema reale, che rischia di colpire tutti perché i malviventi sono molto scaltri e abili", conferma il presidente provinciale di Auser Antonio Marcucci .

Nei giorni scorsi, due episodi sono stati denunciati alla polizia, avvenuti a Collevario e in via dei Velini: falsi operai che dovevano controllare il contatore dell’acqua hanno convinto due pensionate che nei rubinetti c’era una fuga di acido; le due donne sono state invitate con incisività a prendere i preziosi per metterli in salvo, ma i gioielli poi sono svaniti nelle borse dei truffatori.

"Ma i casi segnalati sono i più diversi – prosegue Marcucci –. Spesso si usa il pretesto del figlio o del nipote in difficoltà. Poco tempo fa, con questo trucco è stata raggirata a Santa Croce una donna molto lucida, e anche orgogliosa della sua indipendenza: le hanno detto che il nipote stava male e ci volevano subito duemila euro. Lei è andata in banca per prenderli, e per fortuna l’impiegato non glieli ha voluti dare. Lei non ha sospettato nulla, e comunque al truffatore ha dato i 500 euro che aveva in casa. Solo dopo ha capito cosa era successo. E purtroppo in queste trappole rischiamo di cadere tutti. Io stesso stavo per dare 150 euro a uno sconosciuto, che sosteneva gli avessi rotto lo specchietto: effettivamente avevo sentito un rumore e il mio si era staccato. Ma non ho riflettuto sul fatto che la storia che mi stava raccontando quello fosse inverosimile. Mi sono salvato solo perché ho ricordato che la mia assicurazione copre questi danni, e ho detto che avrei fatto la denuncia per risarcirlo. A quel punto, il truffatore si è arrabbiato, ha fatto una scenata, ma se ne è andato a mani vuote".

La truffa dello specchietto, quella del nipote arrestato o vittima di un incidente, i falsi operai: sono diversi i sistemi per raggirare i malcapitati. "E quando la vittima è un anziano, spesso si vergogna anche a dirlo ai parenti, figuriamoci a fare la denuncia.

Per questo con il Comune, gli altri sindacati e le forze dell’ordine abbiamo fatto diversi incontri ovunque. Ora a Caldarola abbiamo terminato un corso sull’uso dello smartphone, molto partecipato, e finito questo ce ne hanno chiesto un altro sulle truffe online".

Anche queste infatti sono molto diffuse. "Spesso poi gli anziani sono già in difficoltà. L’Auser offre gratuitamente il servizio del trasporto sociale, e riceviamo richieste continue di aiuto da parte di chi ha bisogno di visite mediche. Purtroppo non riusciamo a esaudirle tutte, anche perché mancano i volontari. Ma c’è tanto bisogno di sostegno: tanti sono soli, con i figli che lavorano lontano, e fanno fatica a cavarsela da soli. Alcuni li chiamiamo tutti i giorni, anche per fare quattro chiacchiere. Altri vorrebbero anche che andassimo di persona a trovarli, ma è complicato. Soli e con difficoltà economiche sempre maggiori, i pensionati sono veramente in difficoltà in questo momento".

Intanto è partito dagli orti sociali di Fontezucca il progetto contro le truffe "Protetti insieme", promosso dall’assessorato alle Politiche sociali con quello alla Sicurezza e alla Polizia locale, con il coinvolgimento della prefettura e realizzato grazie a fondi ministeriali. Sono previsti altri nove appuntamenti che interesseranno le parrocchie Santa Croce, Santa Madre di Dio, Buon Pastore, le frazioni di Piediripa e Sforzacosta, Circolo Idea 88, il Cif e la sala polivalente Ircr.