Truffe, bullismo, disagio sociale e prevenzione. Esperti a confronto sulla sicurezza urbana

Esperti a confronto su truffe, bullismo e prevenzione a Porto Recanati. È quanto ci sarà sabato alle 17.30 nella pinacoteca Moroni con il convegno "Ordine e sicurezza urbana – Quali prospettive per una città più sicura", promosso dal gruppo di minoranza Civici per Porto Recanati e dall’associazione Porto Recanati in Movimento con il Sindacato italiano militari carabinieri. Il luogotenente dei carabinieri Paolo De Angelis, segretario regionale del Sim, affronterà il tema delle truffe online e ai danni degli anziani, illustrando anche strategie per contrastare il disagio giovanile e la microcriminalità. Seguirà l’intervento dell’avvocato Maria Siciliano, esperta in diritto penale e sicurezza urbana. La psicologa Cristina Marinelli, specializzata in dinamiche adolescenziali e disagio giovanile, approfondirà le insidie dei social network e il fenomeno del bullismo, sempre più diffuso anche in ambito scolastico e familiare. Ad aprire i lavori saranno l’ex senatore Salvatore Piscitelli (foto), capogruppo di Civici per Porto Recanati, il colonnello dell’esercito Carlo Sirocchi e Alessandro Leone, in rappresentanza di Porto Recanati in Movimento. "L’iniziativa si propone come momento di riflessione e confronto su un tema sempre più urgente, la sicurezza nelle nostre città – spiega il gruppo consiliare Civici per Porto Recanati –. L’obiettivo è analizzare le criticità e proporre strumenti concreti di prevenzione e controllo, partendo da situazioni reali vissute sul territorio di Porto Recanati. Violenza, emarginazione, integrazione, disagio giovanile e criminalità incidono sulla qualità della vita. È nostro dovere cercare soluzioni condivise e attuabili. Porto Recanati, spesso balzata agli onori della cronaca per episodi di criminalità, sarà dunque al centro del dibattito, con l’intento di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, forze dell’ordine, cittadini e specialisti".