Truffe col reddito di cittadinanza e con le auto: due denunciati

Truffe con le auto e con il reddito di cittadinanza: due persone sono finite nei guai grazie alle indagini dei carabinieri della Compagnia di Camerino, che hanno scoperto i raggiri di una 37enne di Silvi (Teramo) e di un 53enne di San Benedetto. I due, che abitavano a Matelica, da qualche tempo, dal 2020 avrebbero messo in piedi un sistema infallibile. Tramite documenti falsi vari, la donna si intestava auto che i privati vendevano ad altri soggetti. Il venditore incassava i soldi, e l’acquirente comprava una vettura dalla quale era impossibile risalire a lui: in caso di incidenti, multe, controlli, o anche indagini su furti e rapine, la proprietaria di quell’auto risultava sempre essere la 37enne, che era nullatenente e non pagava nulla. In cambio, lei ci guadagnava un piccolo compenso per il disturbo. A falsificare tutte le carte pensava il compagno, che grazie a questa sua abilità le aveva falsificato anche i documenti per ottenere il reddito di cittadinanza, che grazie lui lei aveva ottenuto dal 2020. Iniziando a tenere d’occhio la coppia per altri motivi, i carabinieri di Matelica hanno scoperto che tipo di attività avessero messo in piedi. Al momento del controllo, la donna risultava proprietaria di una quindicina di auto, ma in passato a quanto sembra ne avrebbe avute anche di più, finite chissà dove e utilizzate per chissà quali motivi poco chiari, e sicuramente non leciti. La coppia ora è stata denunciata.