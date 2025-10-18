Truffe con le vendite online. Condannati i responsabili

Nel giro di una decina di giorni aveva acquistato online prima una piscina gonfiabile idro-massaggio e poi un apirapolvere Folletto, ma in tutti e due i casi era finita vittima di una truffa. Aveva pagato, ma non aveva mai ricevuto la merce. Per questo sono stati condannati a otto mesi di reclusione e al pagamento di multa di 400 euro tre uomini, che dovranno anche risarcire la vittima e pagare le spese processuali. Erano finiti sotto accusa Amleto Rugieri, 65enne di Montesilvano, Simone Zefferini, 35enne di Montesilvano, e Giuseppe Saccavino, 67enne di San Felice a Cancello. Il primo episodio era avvenuto il 20 gennaio 2022 a Camerino. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Francesca D’Arienzo, Rugieri e Zefferini, in concorso tra di loro, avevano messo in vendita su Marketplace, il sito di e-commerce di Facebook, un piscina gonfiabile-idromassaggio al prezzo di 200 euro. Una donna di 59 anni di Camerino aveva risposto all’annuncio, interessata all’acquisto e, alla fine, come richiesto aveva effettuato il pagamento su una carta intestata a Rugieri. Ma della merce nessuna traccia.

Pochi giorni dopo, il primo febbraio 2022, Saccavino aveva messo in vendita sempre u Marketplace, un aspirapolvere Folletto al prezzo di 400 euro. La donna, convinta di fare un affare, aveva effettuato il pagamento tramite ricarica Postepay, ma anche in quel caso nessuna traccia dell’elettroomestico. Dopo la denuncia, erano scattate le indagine e i tre erano finiti sotto accusa. L’altro ieri in tribunale a Macerata sono stati condannati a otto mesi di reclusione. La vittima delle truffe eraè assistita dall’avvocato Massimo Di Cola.

Chiara Marinelli