Truffe, i consigli dei carabinieri

Una serie di consigli agli anziani per evitare che possano diventare vittime di qualche truffa. Si è tenuto nei giorni scorsi l’incontro organizzato dall’Associazione nazionale carabinieri in congedo, occasione nella quale si è dato anche il benvenuto al nuovo comandante della locale Stazione dell’Arma, il maresciallo ordinario Salvatore Marino. Durante l’incontro il comandante ha voluto illustrare ai presenti alcuni consigli contro le truffe agli anziani e far sentire la vicinanza dell’Arma alla cittadinanza. Presenti all’incontro, il vicesindaco Gigliola Bordoni, l’assessore alle Politiche sociali Simona Scopetta e il comandante uscente della locale Stazione Biagio Pepe. "Ringraziamo il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri Enzo Piervincenzi – spiegano dal Comune –, per l’organizzazione e la calorosa accoglienza".