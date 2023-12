Truffe, lezioni per imparare a difendersi

Una conferenza incentrata sulle varie tipologie di truffe perpetrate ai danni delle persone sole e anziane, ma anche e soprattutto come prevenirle per evitare spiacevoli guai. È stato il tema dell’incontro svolto martedì, a Porto Recanati, nel centro socio culturale per la terza età "Anni d’argento". A fare da relatore il luogotenente Vito De Giorgi, comandante della locale caserma dei carabinieri. "È stata solo la prima di lunga una serie di conferenze che faremo sul tema – ha spiegato Paolo Bruognolo, presidente di ‘Anni d’argento’ –. In particolare si è parlato delle truffe telematiche e telefoniche, perché spesso qualche balordo telefona a casa di un anziano con la famosa scusa ‘suo figlio ha fatto un incidente’ e così chiedono dei soldi. Il consiglio è di chiamare subito i carabinieri ma usando il cellulare, in quanto il telefono fisso può essere facilmente controllato".