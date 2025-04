Truffe nei parcheggi dei supermercati

Allarme truffe all’uscita dei supermercati a Potenza Picena. A segnalarlo è stato il Comune, per mettere in guardia i cittadini.

Gli episodi sono avvenuti a Porto Potenza, a Loreto e Civitanova. "Si sono verificati casi di truffa ai danni di anziani in procinto di uscire dal supermercato, mentre sono intenti ad avviare il proprio veicolo – spiega il Comune –. Questa la modalità: una donna avvicina la vittima e le indica alcune banconote da 5 e 10 euro che le sarebbero cadute in terra vicino all’auto. Mentre la vittima le recupera, un secondo complice apre lo sportello del lato passeggero e asporta la borsa, per poi dileguarsi fugacemente. L’amministrazione comunale e l’assessorato alla sicurezza, al fine di tutelare le fasce più deboli, invitano a diffondere tale informativa così da evitare altre possibili vittime".

A conferma, sotto al post del Comune una cittadina ha raccontato l’esperienza vissuta da una amica, che ha visto i truffatori sparire con la sua borsa prima di riuscire a fare qualcosa. Una bruttissima esperienza, da cui si vogliono mettere in guardia tutti.

Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri, e ora potrebbe essere utile qualche controllo nei parcheggi dei supermercati, per tentare di intercettare la bande specializzata in questo genere di raggiri.