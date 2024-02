Trullo: puntiamo al primato, ma è una formula sbagliata

La Halley Matelica, vincendo in casa del Loreto Pesaro, resta prima in classifica e si guadagna l’accesso al play-in gold della B Interregionale con 6 punti. Ma prima di pensare alla seconda fase resta ancora un ultimo step: la gara di oggi, in casa, con gli Amatori Pescara. Tuttavia, coach Antonio Trullo torna a parlare della "formula allucinante" di questo campionato: "Ci rimane la partita con Pescara e la affrontiamo per prendere il primo posto, anche se vale poco a livello pratico. Pensate, ci sono squadre nel girone laziale che stanno giocando per perdere per evitare il quarto posto, facendo il calcolo sugli scontri diretti che si portano dietro nella seconda fase: è una cosa che dovrà far riflettere chi ha ideato questo meccanismo, perché c’è chi per evitare di entrare nella seconda fase con 0 punti preferisce scivolare nel play-in silver anziché stare nel gruppo gold". Come noto, accedono al ’gold’ le prime quattro del girone Marche-Abruzzo e le prime quattro del girone laziale: partiranno con i punti conquistati negli scontri diretti. Al termine le prime sei avranno accesso ai play off promozione. Dal gruppo ’silver’ entreranno a far parte dello stesso tabellone le prime due classificate.

m. g.