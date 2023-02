Tsb, il giovane Alessio Ferri nominato amministratore unico

È il giovane Alessio Ferri il nuovo amministratore unico di Tsb srl, la società Tolentino Salute e Benessere (partecipata di Assm). L’incarico è stato conferito dal cda dell’Assm, a seguito della scadenza del mandato del precedente amministratore unico Daniele Pinciaroli. La Tsb gestisce i centri poliambulatoriali di Tolentino e Civitanova (sotto la direzione sanitaria del dottor Danilo Compagnucci) nei locali delle Terme Santa Lucia. Ferri esprime soddisfazione per la fiducia concessa nell’amministrare "un’importante realtà rivolta alla medicina specialistica e alla diagnostica, punto di eccellenza per il territorio e le regioni limitrofe, grazie alla presenza di professionisti altamente qualificati e all’uso di apparecchiature all’avanguardia. Nei nostri ambulatori si usano ecografi che rilevano dati ad altissima risoluzione oltre il millesimo di millimetro e che hanno caratteristiche consentono esami anche in terza e quarta dimensione (in special modo in ostetricia, ginecologia e cardiologia)".