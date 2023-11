"Tu danzavi per me" al Durastante

Torna in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’atto unico di Gigliola Santoro "Tu danzavi per me". Uno spettacolo teatrale ricavato da testimonianze ricevute in prima mano dall’autrice come avvocato-collaboratore dell’Associazione a difesa della donna dove, con crudeltà e schiettezza, viene messo alla luce, quanto facilmente la violenza può trasmettersi tra soggetti che sono abituati alla violenza stessa, anche se all’interno di situazioni che sembrano o possono apparire normali. L’appuntamento è per sabato, alle 21, al teatro Durastante. Lo spettacolo per la regia di Piergiorgio Pietroni, sarà portato in scena dalla compagnia Ctr - Calabresi Tema Riuniti di Macerata. Sul palco Marco Pietroni, Fulvia Zampa, Fernando Bianchini, Lucia Lucantoni e Luca Feliziani. All’interno di una famiglia, sarà quando la madre decide di rompere e sganciare una catena di violenze ricevute e mai coraggiosamente rifiutate, che il dramma verrà alla luce nella sua più crudele realtà. Ingresso libero.