Tubo del gas rotto in un tir. Ore di lavoro per il travaso

Dal pomeriggio di martedì fino a tarda notte, i vigili del fuoco sono stati impegnati con un tir che aveva rotto il tubo del gas. L’intervento è stato lungo e molto complesso. Il mezzo pesante era nell’area di servizio dell’A14 a Civitanova, da dove i pompieri lo hanno trainato fino alla zona industriale. Una volta arrivati in una zona sicura, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di travaso del gas naturale liquido. Le operazioni sono state effettuate dal nucleo regonale Nbcr (specializzato per il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico), nel frattempo arrivato da Ancona proprio per questa emergenza. La squadra specializzata ha effettuato il bruciamento in torcia del gas, per eliminare la parte gassosa e riportare il serbatoio alle condizioni normali.