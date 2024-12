Tubo ko: strada invasa dall’acqua e caos traffico

Si rompe una tubatura e l’acqua invade la strada: lunghe code e traffico in tilt. È stato chiuso temporaneamente l’incrocio tra via Pancalducci e la provinciale Bivio delle Vergini, mentre erano in corso i lavori per sistemare il guasto. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando la rottura di una tubatura dell’acquedotto, proprio all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale, ha provocato la fuoriuscita di una grossa quantità di acqua, che ha raggiunto anche via Bramante e ha invaso parte della carreggiata. Subito si sono formate delle grosse pozzanghere lungo la strada, alimentate dalla copiosa e continua fuoriuscita di acqua. Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i tecnici dell’Apm e gli agenti della polizia locale, chiamati a gestire la situazione del traffico. Per consentire i lavori, è stato chiuso in maniera temporanea l’accesso alla strada provinciale Le Vergini.