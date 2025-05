Tucci, le Marche e l’Oriente. Incontro finale in biblioteca

Si conclude con un incontro in programma giovedì prossimo alle 17 alla biblioteca Mozzi Borgetti il primo triennio del Parco Storico-Letterario "Le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci", il progetto culturale nato nel 2022 su iniziativa dell’associazione culturale internazionale Identità Europea, con il sostegno della Regione Marche e il Comune di Macerata come ente capofila. Un’iniziativa nata per valorizzare il pensiero e l’opera dell’orientalista Giuseppe Tucci e per restituire alle Marche il suo ruolo storico di ponte tra mondi. Moderato da Cristiano Boggi (Identità Europea Marche), l’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali, seguiti da un intervento introduttivo di Adolfo Morganti, presidente dell’associazione Identità Europea. A seguire Elio Marini presenterà la riedizione delle Memorie di Padre Cassiano Beligatti, francescano marchigiano del Settecento. Emanuele Luciani, responsabile di Identità Europea Marche, illustrerà la nuova guida "Portolano Marchigiano. Guida al territorio marchigiano sulle orme di missionari e viaggiatori verso Oriente", mentre Marco Gentili mostrerà il trailer del docufilm "Meditazione sullevette: Giuseppe Tucci, una vita per il dialogo con l’Oriente". Roberto Lorenzini interverrà sul tema "Continuare a riscoprire Giuseppe Tucci", presentando il nuovo ciclo editoriale "Scritti sul Giappone". Le conclusioni saranno affidate ad Adolfo Morganti e allo storico Franco Cardini (foto), presidente del comitato scientifico del progetto.