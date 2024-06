Si tuffa in mare dopo il pranzo e sbatte contro gli scogli, 33enne in coma farmacologico

Castelraimondo (Macerata), 3 giugno 2024 – È ricoverato in gravi condizioni un 33enne di Castelraimondo, dopo un tuffo tra gli scogli nelle acque di Ostia.

L’incidente sarebbe avvenuto sabato. L’uomo, di origini albanesi ma da anni residente in paese, dal Maceratese si era diretto nel Lazio per trascorrere un paio di giorni con la sua fidanzata, una connazionale. Sabato i due, insieme con un’altra amica, sono andati a pranzo. Poi si sono diretti al pontile in via dei Ravennati, sul lungomare di Ostia.

Lì il 33enne prima avrebbe messo i piedi a bagno, poi si sarebbe tuffato, in un tratto di mare però dove l’acqua è piuttosto bassa e ci sono alcuni scogli. Così l’uomo si sarebbe sentito male. Il giovane uomo al momento si trova ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. È in coma farmacologico, in condizioni molto serie ma, per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Da Castelraimondo sono partiti subito i genitori e la sorella, domenica, avvisati dai carabinieri di Castelraimondo, a loro volta informati dell’accaduto dalla Questura di Macerata.

Sull’episodio sta indagando la Volante di Ostia, per ricostruire come siano andate le cose. Secondo una prima ricostruzione il 33enne, che avrebbe anche bevuto alcolici durante il pranzo, forse anche in maniera eccessiva, avrebbe avuto una congestione. Secondo altri invece l’albanese si sarebbe fatto male a causa degli scogli, e avrebbe fratture alle costole e una polmonite per aver inalato acqua di mare.

Le ragazze che erano con lui, vedendo le sue condizioni in un primo momento avrebbero pensato a uno scherzo. Poi però si sarebbero spaventate, tanto che a chiamare i soccorsi sarebbero stati altri passanti, messi in allarme vedendo quell’uomo riverso vicino al mare. Le ragazze però più tardi avrebbero chiamato i genitori del 33enne, informandoli di quanto avvenuto a Ostia.

Gli accertamenti sono comunque in corso. Intanto l’uomo è in ospedale.

Il 33enne vive da moltissimi anni con i genitori e la sorella a Castelraimondo. Lavora come operaio ed è piuttosto conosciuto in paese.

