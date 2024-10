"Tullio Crali", la mostra dedicata al futurista alla pinacoteca Moretti

Sarà inaugurata domani, alle 18.30 nella pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta, la mostra "Tullio Crali. Futur Sport", una selezione di opere dagli anni Trenta agli anni Sessanta che hanno per soggetto delle discipline sportive enunciate in termini futuristi. "È stato riconosciuto anche a livello internazionale il ruolo di primo piano del Futurismo nel contesto europeo, un’Avanguardia che ha avuto una diffusione straordinaria e ha coinvolto non solo arte, ma anche moda, letteratura, cucina, cinema, musica e sport – ha spiegato la curatrice della mostra e direttrice della pinacoteca civica, Enrica Bruni –. Questa mostra sarà visitabile anche giovedì, venerdì, sabato e domenica e, per i nostri ospiti, saranno organizzate delle lectio sul tema". La mostra è organizzata dall’Azienda Teatri che riconosce "la pinacoteca Moretti come vanto e supporto prezioso per il turismo culturale della città", come spiega la presidentessa Maria Luce Centioni. Per informazioni e prenotazioni info@pinacotecamoretti.it.