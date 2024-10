Tumore al seno, cure e controlli. Taxi sociale per aiutare le pazienti

Un servizio di taxi sociale per donne con tumore al seno. È quello attivato, dal primo ottobre, dall’organizzazione di volontariato Anteas di Macerata, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale "L’albero dei cuori". L’iniziativa, resa possibile anche dal contributo della Susan G. Komen Italia Onlus, ha come obiettivo quello di alleviare i disagi e le difficoltà economiche delle donne colpite da questa patologia e delle loro famiglie.

"Il grado di civiltà di una città – sottolinea Maria Sensini (nella foto), presidente Anteas Macerata – si misura sulla capacità di rispondere, attraverso servizi mirati, ai bisogni reali dei cittadini partendo dalle persone in difficoltà. Il progetto intende aiutare la paziente che perde il ruolo di soggetto autonomo e indipendente e interviene nel contesto familiare, supportando la gestione degli spostamenti della malata". Il servizio prevede il trasporto delle donne malate dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dislocate sul territorio della provincia di Macerata per effettuare trattamenti in regime ambulatoriale o di day hospital, come le cure chemioterapiche e radioterapie, ma anche esami clinici, visite, controlli, linfodrenaggi e terapie riabilitative ad esse correlate. Si tratta di un servizio davvero importante. Basti ricordare che ogni anno all’ospedale di Macerata si registrano oltre 300 nuovi casi di tumore alla mammella, su un totale di circa 1.300 in tutta la regione Marche, e 450 sono i casi seguiti oncologicamente. Una situazione rispetto alla quale il Taxi sociale rappresenta un supporto davvero significativo. Per informazioni e per accedere al servizio si può telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0733 4075233.