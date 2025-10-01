Tumore al seno. Domenica di screening grazie a Cri e Lilt

In occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno, il comitato Cri di Macerata in collaborazione con la Lilt ha organizzato una giornata di screening senologico gratuito. L’evento si terrà domenica all’Abbadia di Fiastra. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per combattere il tumore al seno, una delle patologie oncologiche più diffuse.

Durante la mattinata, tutte le donne interessate avranno la possibilità di sottoporsi a una visita senologica gratuita con medici specialisti della Lilt. "La prevenzione è la nostra arma più efficace – ha dichiarato Raffaele Belogi, presidente della Cri di Macerata –. Siamo felici di poter offrire un servizio così importante alla comunità e di farlo in un luogo suggestivo come l’Abbadia di Fiastra, che da sempre promuove iniziative a favore del benessere e della salute. Un ringraziamento speciale va alla Lilt, che con la sua professionalità e dedizione rende possibile questo evento".

Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 12. Non è necessaria la prenotazione, ma si consiglia di presentarsi con un piccolo anticipo. L’evento è aperto a tutte le donne che desiderano prendersi cura della propria salute in un’atmosfera di tranquillità e supporto.