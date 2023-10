Tumore al seno "Aiutiamo le donne a non sentirsi sole. Abbracci e sorrisi medicano il cuore"

Macerata, 15 ottobre 2023 – “A volte si tende a chiudersi su se stesse quando si ha un tumore al seno perché negli occhi degli altri leggi la paura o vedi scendere le lacrime: ed ecco che ti senti sola". Maria Baio, 51 anni residente a Corridonia, ricorda la sua esperienza di paziente, comune a quella di tante altre donne, che ha avuto un ruolo nella costituzione dell’associazione Le Orchidee. "Avevo 45 anni - dice - e in reparto mi sentivo me stessa, potevo parlare con le altre pazienti, con le infermiere, con i medici, con persone che ti capiscono, ti danno consigli, ti proteggono".

Baio, qual è stata la scintilla che ha portato alla costituzione dell’associazione?

"Tutto è partito dall’oncologo Nicola Battelli dell’ospedale di Macerata perché molte gli chiedevano di parlare con qualcuno che non fosse necessariamente un medico. Così ci ha riunite in una stanza dicendo che c’è chi ha bisogno di voi, di un supporto, di un consiglio". "Nell’aprile del 2019. Ci siamo subito attivate per organizzare iniziative e nemmeno il Covid ci ha fermate perché abbiamo proposto incontri online con nutrizionisti, psicologhe. E con il ritorno alla normalità abbiamo organizzato altre attività, per esempio le camminate all’Abbadia di Fiastra, a proposito oggi ce ne sarà un’altra in collaborazione con il nordic walking di Macerata che porta avanti un interessante progetto". "È importante lo sport perché aiuta a socializzare in quanto nella malattia si tende a rimanere a casa, a isolarsi. L’associazione nordic walking maceratese, presieduta da Daniela Merelli, dedica il giovedì ai pazienti oncologici insegnando loro a camminare in modo corretto con le bacchette coinvolgendo le braccia".

Di cosa si occupa l’associazione Le Orchidee?

"È un’associazione no profit. L’obiettivo è favorire un supporto e un sostegno alle donne che affrontano il tumore al seno. Informazione, prevenzione e sensibilizzazione sono i punti cardine della nostra azione".

Quanto è difficile trovare le parole per comunicare la malattia alla famiglia?

"Sono di Siracusa e stavo a Macerata quando ho vissuto a distanza la malattia di mio padre che aveva un tumore. Con me non volevo che si ripetesse la storia con i miei, ho iniziato la chemio e mia madre è venuta su. Portavo la parrucca, ma non se ne è subito accorta. Con una scusa l’ho portata in ospedale e l’ho fatta parlare con il dottor Battelli il quale l’ha tranquillizzata, temevo che sarei scoppiata a piangere se glielo avessi detto io. Il dottore è stato eccezionale. Poi mamma è tornata in Sicilia, ogni tanto tornava, ma con lei e mia sorella ci facevamo videochiamate ed erano tranquille".

Chemio, è una parola che mette paura?

"In alcuni casi viene letta dagli altri come un sinonimo di morte. La medicina e la ricerca fanno passi da gigante da un anno all’altro, c’è un abisso tra la chemio fatta da mio padre e la mia. Ecco perché l’associazione punta molto sull’informazione e sulla prevenzione".

Mai come in certi casi è bene accettare anche l’apparente insostenibile legge rezza di alcune iniziative.

"L’anno scorso si è messa a nostra disposizione la congrega marchigiana Since 1993 settimo legio per un giro sui paesi maceratesi in sella alle loro Harley Davidson. Non nascondo che all’inizio eravamo perplesse: e se prendiamo freddo in moto? O un colpo d’aria? La leggerezza dell’iniziativa ci ha fatto così bene che tutte noi la ricordiamo con piacere".

Vi interessate anche della famiglia che viene inevitabilmente colpita dalla malattia?

"Cambia la qualità della vita anche di chi sta attorno alla paziente, ed ecco gli incontri organizzati con psicologi. Il paziente in un momento sta bene, poi è nervoso, quindi piange: questi cambiamenti possono dipendere dall’ansia, dalle medicine. Il paziente non chiede compassione, ma un abbraccio, una parola, un sorriso così come fanno ogni giorno le infermiere tra tante difficoltà".

Qual è stato il momento in cui avete sentito il valore della vostra azione?

"Tempo fa abbiamo vinto un bando della Regione assieme a Unicam e Coos Ancona per un progetto che aiuta le pazienti oncologiche nel lavoro. L’altro giorno siamo state premiate a Milano per il progetto ’Riamarsi insieme’ dalla Gilead. Eravamo l’unica associazione di pazienti delle Marche e non nascondo di avere pianto perché quel momento ci ha fatto dire che ne è valsa la pena di impegnarsi, di lottare, di mettersi a disposizione delle altre".