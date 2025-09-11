Tumori del distretto testa-collo. Due giorni di prevenzione con gli screening gratuiti

Nell’ambito della "Make Sense Campaign", la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica Ets, l’Ast di Macerata ha organizzato iniziative per la diagnosi precoce gratuita e ad accesso libero. Martedì, nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria di Civitanova, situato al piano terra, si potrà accedere alle visite dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; mercoledì 17 settembre, nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Macerata, al piano terra, si svolgeranno screening gratuiti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le visite saranno eseguite in ordine di arrivo.

"Con il motto "Un sintomo per tre settimane, tre settimane per una vita", la Make Sense Campaign vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori cervico-cefalici, spesso sottovalutati, ma che rappresentano il settimo tumore più diffuso in Europa", sottolinea Cesare Carlucci, primario dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria di Civitanova. Uno degli aspetti più critici dei tumori del distretto testa-collo è proprio la difficoltà di diagnosi, visto che si tratta di patologie che si manifestano con sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o trascurabili, e per questo motivo spesso sottovalutati.

"Seguire la regola "uno per tre" significa che se anche uno solo dei sintomi potenzialmente collegati ai tumori del testa-collo persiste per tre settimane o più, è fondamentale consultare il medico: una diagnosi precoce può salvare la vita. Nei pazienti in cui il tumore viene individuato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza supera l’80%. I sintomi da non ignorare: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola e raucedine persistente, difficoltà o dolore durante la deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale da un solo lato o perdite di sangue dal naso".