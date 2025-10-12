Tumori della prostata, esperti a confronto

Una giornata di approfondimento dedicata ai più recenti percorsi diagnostici e terapeutici in ambito uro-oncologico. È quella in programma martedì prossimo all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova, che vedrà la partecipazione di urologi, oncologi, radioterapisti, radiologi e anatomo-patologi al congresso dal titolo "I tumori urologici 2.5 – Interazioni multidisciplinari". La direzione scientifica dell’appuntamento è affidata ai dottori Giovanni Benedetti, Massimo Giannini e Willy Giannubilo, è prevista la partecipazione di oltre 60 specialisti provenienti da tutte le Marche. L’incontro è organizzato in tre sessioni dedicate ai principali ambiti dell’urologia oncologica: tumori della prostata, del rene e uroteliali delle alte e basse vie urinarie, con un format del tutto innovativo. Tutti i team uro-oncologici marchigiani saranno chiamati a discutere un caso clinico, non conosciuto fino al momento della presentazione, in real time così come avviene quotidianamente nella pratica clinica.

Si tratta di un congresso molto importante, per il tema affrontato. L’impatto epidemiologico di questo tipo di tumori, infatti, è particolarmente rilevante, a partire dal fatto che il tumore della prostata a livello mondiale è il secondo per incidenza negli uomini, con una stima di 1,4 milioni di diagnosi nel 2020. Ed è anche il tumore a più alta prevalenza: attualmente in Italia sono 564mila gli uomini che convivono con una pregressa diagnosi di tumore prostatico, mentre il tumore della vescica e del rene sono tra i primi per incidenza sia nel sesso maschile che femminile.

"Oggi il trattamento dei tumori urologici richiede un approccio di squadra – afferma Willy Giannubilo (nella foto), direttore dell’unità operativa di urologia dell’ospedale di Civitanova –. Urologi, oncologi e radioterapisti devono lavorare fianco a fianco per offrire ai pazienti percorsi diagnostico-terapeutici sempre più efficaci e personalizzati, anche alla luce di tutti i recenti progressi in ambito diagnostico, medico e chirurgico".

Tra i relatori ospiti del convegno figurano alcuni dei principali esperti regionali e nazionali, che affronteranno temi come il Pdta uro-oncologico, le innovazioni nel trattamento del carcinoma prostatico e renale e le nuove strategie terapeutiche per i tumori uroteliali.

Franco Veroli