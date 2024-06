Tumori infantili. Donazione dalla Alpi

Cinquemila euro per combattere i tumori. Questo il contributo dell’Alpi, azienda di Morrovalle specializzata nello stampaggio di componenti in materiali plastici e suole per calzature, rivolto all’associazione Progetto Gaia, costituita dai genitori dei bambini ricoverati al reparto di oncoematologia pediatrica del Salesi di Ancona. La cifra sarà utilizzata per l’acquisto di un microscopio necessario al lavoro di ricerca, portato avani dal professor Antonio Scilimati dell’Università di Bari, di una molecola per la cura del glioma, tumore di più frequente riscontro in età pediatrica, oggi incurabile. Mercoledì, nella sede dell’Alpi, è stata consegnata la targa che Gaia ha voluto tributare all’azienda. All’appuntamento erano presenti anche il primario di oncoematologia del Salesi, Paola Coccia, l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi e il presidente di Gaia, Filippo Marilungo. "Ringraziamo – le parole di Marilungo – il direttivo dell’azienda e in particolar modo Piero e Rosanna, che hanno voluto sostenerci". "Ringraziamo l’azienda – ha aggiunto Capponi – per questa atto di generosità che va in memoria di Alfredo Brasca, cofondatore della stessa Alpi".

f. r.