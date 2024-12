Tunisino ai domiciliari

Condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ai domiciliari un 32enne. Gli agenti del commissariato l’altro ieri hanno fermato un tunisino di 32 anni. Il provvedimento è stato emesso in seguito a diverse condanne di cui il tunisino era destinatario. L’uomo, infatti, finito nei guai per furti aggravati e ricettazione, è stato condannato in via definitiva per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nel corso di un intervento della polizia alcuni anni fa. L’uomo era sospetttato per alcuni furti agli esercizi commerciali lungo la zona costiera, era stato identificato nel corso delle indagini e denunciato.

Il tunisino, che attualmente ha un’occupazione, aveva chiesto di poter beneficiare della messa in prova ai servizi sociali, che tuttavia, a causa dei numerosi precedenti, gli è stata negata. L’uomo dovrà quindi restare in casa per il prossimo anno e sette mesi, agli arresti domiciliari, con la possibilità di uscire soltanto per recarsi al lavoro.