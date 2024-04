Tunisino ritrovato morto: stroncato da un’overdose

Sarebbe stata un’overdose di eroina a provocare la morte del 30enne tunisino, sulla carta clandestino, ritrovato il 4 aprile ormai privo di vita sul letto di un’abitazione del condominio River Village, a Porto Recanati. E’ quanto emerso lunedì, all’obitorio di Civitanova, durante l’autopsia che il medico legale Antonio Tombolini ha effettuato sul corpo. Oltre all’esame autoptico, è stato svolto anche quello tossicologico che ha dato esito positivo. Per questo motivo, indagano ora i carabinieri della caserma di Porto Recanati (guidati dal luogotenente Vito De Giorgi) che cercheranno di far luce sulla vicenda. E soprattutto avvieranno degli accertamenti tecnici per tentare di capire chi abbia consegnato al giovane extracomunitario la sostanza stupefacente, che purtroppo si è rivelata fatale. La tragedia era avvenuta nella tarda mattinata del 4 aprile. Intorno alle 11.30 era stato il suo coinquilino (un uomo sempre di origine tunisina) a ritrovare il 30enne steso sul letto della camera, ma totalmente incosciente. Così, lui aveva chiamato i soccorsi. Sul posto erano arrivate l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati. Gli operatori sanitari avevano cercato in tutti i modi di rianimare il ragazzo ma per lui non c’era più niente da fare, e ne era stata constatata la morte. Tuttavia, da lì erano partiti i primi gli accertamenti dei militari dell’Arma, perché il giovane non aveva con sé alcun documento. E si sapeva ben poco di lui, e cioè che da non troppo tempo era sbarcato in Italia con una nave per poi sistemarsi – da circa una settimana – in quell’appartamento del River Village, ospite di un connazionale. Tant’è che per identificarlo e risalire alla sua identità, inizialmente ignota, era stato necessario procedere con i rilievi delle impronte digitali.