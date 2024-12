Tunnel di piazza Garibaldi e accordo sui Salesiani in consiglio comunale

Torna a riunirsi, la prossima serttimana, il consiglio comunale. Le sedute si terranno lunedì alle 17, martedì e mercoledì alle 16. Verranno affrontate questioni inerenti ai servizi igienici del cimitero e al sottopasso di piazza Garibaldi, con un’interpellanza e un’interrogazione presentate dal consigliere Maurizio Del Gobbo del Pd (foto). Poi, diverse delibere che riguardano la ratifica di una delibera della giunta sulla variazione d’urgenza al bilancio, l’approvazione delle aliquote Imu per il 2025, le aliquote, tariffe e scadenze tributi e servizi comunali 2025 e la ricognizione periodica in relazione all’andamento gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Altre delibere che dovranno essere discusse sono relative alla revisione delle partecipazioni societarie; all’approvazione dei criteri e indirizzi e dello schema tipo di convenzione per la disciplina degli "usi temporanei" per gli immobili e le aree di proprietà privata e pubblica; alla proposta tecnica preliminare di variante parziale al Prg che interessa un’area in via Roma; lo schema di accordo tra il Comune di Macerata e i Comuni dell’area urbana interessati dalla strategia territoriale "Social Valley". Si parlerà poi di modifiche allo statuto comunale e accoglimento della richiesta di scomputo relativamente al piano di recupero Salesiani.