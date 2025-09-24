Tunnel sotterraneo a Visso: "Così rinascerà il centro"

È stato aperto ieri, a Visso, il tunnel di via Galliano, la struttura modulare metallica a senso unico, che consentirà di avviare concretamente la ricostruzione del centro storico. L’opera, lunga 60 metri e finanziata con circa 500mila euro (tramite ordinanza speciale del commissario), rappresenta un intervento strategico collegato al recupero di Palazzo Priori. Il tunnel garantisce infatti la percorribilità ai mezzi, costituendo anche un’uscita di sicurezza per i soccorsi, e rende finalmente possibile la cantierizzazione in centro. L’intervento salvaguarda l’integrità storica e architettonica di una delle vie più significative del centro. Il risultato è frutto di un piano d’azione tra Comune, Usr e struttura commissariale. "Dopo anni di silenzio assordante in una piazza tra le più suggestive del nostro Appennino – ha dichiarato il senatore Guido Castelli –, false partenze e lunghe attese, abbiamo affrontato la situazione pezzo per pezzo, studiando la soluzione ottimale e procedendo con le demolizioni necessarie. Non era un problema di risorse ma di operatività: oggi, con questa scelta condivisa, possiamo ottimizzare i cronoprogrammi". "È una giornata importante – ha aggiunto la sindaca Rosella Sensi -, possiamo dare il via ai lavori dentro la nostra piazza, il cuore del nostro Comune. Con questo intervento restituiamo fiducia alla comunità. Il tunnel è il simbolo concreto che la ricostruzione del centro storico non è più solo un progetto sulla carta, ma un cantiere che finalmente prende vita". "L’opera risponde alla necessità di creare accesso per i mezzi di cantiere e al tempo stesso mette in sicurezza la facciate di alcuni degli edifici più importanti del centro storico. In particolare Palazzo dei Priori che sarà il primo intervento a partire – ha evidenziato il soprintendente Giovanni Issini -. È uno tra più significativi perché contiene all’interno importanti beni storici, tra cui l’affresco di Paolo da Visso". Nel centro storico sono prossime alla conclusione le progettazioni del recupero di Palazzo Priori (3,6 milioni), la Chiesa e Palazzo San Giacomo (5 milioni), Palazzo Governatori (4,9 milioni) e Palazzo Varano (2,7 milioni). Per la Collegiata di Santa Maria sono in corso approfondimenti e sono state allestite opere provvisionali così da evitare l’aggravamento dei danni.