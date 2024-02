Turbativa d’asta e corruzione, assolti in Cassazione i vertici della Cpm

Dopo dieci anni, si è conclusa la vicenda giudiziaria della Cpm di Recanati, ditta del settore termico: la sesta sezione della Corte di Cassazione ha infatti assolto tutti gli imputati, dichiarando infondate le accuse. Secondo la procura umbra, nel corso di una asta pubblica tenuta dal Comune di Montecastrilli, in provincia di Terni, la Cpm avrebbe operato con modalità non cristalline per aggiudicarsi l’appalto per l’efficientamento termico di alcune strutture pubbliche. In primo grado, i due apicali della società recanatese e alcuni componenti della commissione giudicatrice della gara erano stati condannati a tre anni di reclusione per turbativa d’asta e corruzione, ancorché nelle forme di minor gravità. Contro la sentenza, era stato proposto Appello dai difensori, il professor Franco Coppi, il professor Davide Brunelli della Università di Perugia, l’avvocato Gabriele Cofanelli di Macerata e l’avvocato Daniele Nobili di Roma, i quali avevano sostenuto non solo che la gara si era svolta nel più completo rispetto delle norme sia etiche che regolamentatrici in materia di pubblici appalti, ma che addirittura non fosse in alcun modo emerso un atto qualificabile come "pactum sceleris", un accordo corruttivo tra le parti interessate alla vicenda. La ricostruzione dei fatti della difesa era stata accolta integralmente dalla corte di appello di Perugia che aveva assolto tutti gli imputati da accuse "perché il fatto non sussiste", la formula più ampia. Ma la procura di Perugia aveva impugnato quella sentenza ricorrendo in Cassazione. Davanti alla corte di Roma gli avvocati Coppi, Brunelli, Cofanelli e Nobili hanno di nuovo contestato le accuse, e alla fine i giudici hanno condiviso quanto esposto dai difensori, anche con una memoria scritta del professor Coppi e dell’avvocato Cofanelli, confermato l’assoluzione e rigettando il ricorso della procura. La sentenza è stata una liberazione per gli imputati, sottoposti da anni alla preoccupazione causata da un processo penale, ed è stata accolta con soddisfazione dai difensori.