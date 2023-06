Turchi dice addio a ’Civitanova Unica’: "Lista distante dal mio stile"

Pierpaolo Turchi lascia il gruppo Civitanova Unica, la civica del centro destra che resta con due consiglieri. Era il capogruppo e la sua uscita è accompagnata dalla premessa che resterà fedele al sindaco Fabrizio Ciarapica. "Lascio – spiega – Civitanova Unica e, come prassi, ho protocollato al segretario comunale, al sindaco e al presidente del consiglio comunale la lettera per ufficializzare l’uscita dalla civica, rinunciando quindi anche all’incarico da capogruppo. Una decisione irrevocabile, maturata nel tempo e dopo una profonda e attenta riflessione sul percorso che fino ad oggi mi ha visto capogruppo di Civitanova Unica. Una lista che in questi mesi si è rivelata distante dal mio modo di essere e di interpretare la politica". In consiglio comunale Turchi è entrato da ripescato, in quanto due seggi dell’aula sono stati lasciati liberi da Ermanno Carassai e Manola Gironacci, nominati assessori. La sua uscita dalla civica è accompagnata anche da ringraziamenti "a chi in questi mesi è stato al mio fianco e ribadisco il mio totale appoggio a questa maggioranza e soprattutto al sindaco. Continuerò a lavorare per la città con lo stesso impegno e passione che ho sempre messo a disposizione sin dal primo giorno in cui sono stato eletto e porterò avanti il mio mandato nel rispetto di tutti gli elettori". "Ora – conclude – mi prenderò il tempo necessario per fare le dovute valutazioni e decidere se e quale strada prendere". E chissà che non sia pronto per lui un posto in Vince Civitanova – l’altra civica di certo destra – dove è attiva la campagna tesseramenti e dove c’è bisogno di rinforzarsi per frenare il progetto su cui parti della maggioranza sono al lavoro e che prevede il sacrificio della lista di Fausto Troiani per inserire una componente più moderata.